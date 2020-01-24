Здесь интересно

В фонды московских библиотек поступило более 17 тысяч книжных новинок. Отмечается, что посетителям читален стало доступно свыше 60 произведений современных писателей.

"На полках всех библиотек столичного департамента культуры появились книги лауреатов и финалистов национальных литературных премий 2019 года. Общий тираж поступивших новинок составляет свыше 17 тысяч экземпляров", – говорится в сообщении.

В частности, книжные полки библиотек пополнили роман сценариста Евгении Некрасовой "Калечина-Малечина", который взял премию "Национальный бестселлер", а также произведения лауреатов "Большой книги" Евгения Водолазкина "Брисбен" и Гузели Яхиной "Дети мои".

Кроме того, посетители теперь могут прочесть роман Сергея Самсонова "Держаться за землю", книгу чилийского писателя Эрнаны Риверы Летельеры "Искусство воскрешения", поэтический сборник Дмитрия Воденникова "Небесная лиса: стихотворения и поэмы" и иллюстрированный альбом "Неизвестный Станиславский. Материалы к постановкам, мотивы декораций, эскизы костюмов, гримы".

Помимо этого, в фонды московских библиотек впервые вошли произведения лауреатов литературной премии за прозаическое произведение на русском языке "НОС" и публицистической премии "ЛибМиссия" – "Нью-йоркский обход" Александра Стесина, "Поднебесный экспресс" Кирилла Кобрина и "Тайна нашего времени" под авторством Павла Пепперштейна.

Также библиотеки столицы обогатились научно-популярной литературой, в частности, книгой Нассима Талеба "Рискуя собственной шкурой. Скрытая асимметрия повседневной жизни". В разделе исторического чтения появились произведения лауреатов и номинантов "Просветителя" Евгения Анисимова, Льва Симкина, Вадима Волкова.

Пополнился и фонд детской литературы. Теперь посетителям доступны для чтения повесть "В поисках мальчишеского бога", написанная Дмитрием Ищенко, книга "Юрий Гагарин. История о том, как обычный мальчик стал первым космонавтом" Алексея Лисаченко и произведение Анны Герасименко "Майя Плисецкая. История о том, как маленькая мечтательница стала великой балериной".

Ранее были названы самые активные пользователи московских библиотек. Ими оказались дети старше 10 лет. Также сообщалось, что на сегодняшний день в столичных зарегистрировано около 1,5 миллиона человек.

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