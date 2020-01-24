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Происшествия

На юге Москвы столкнулись несколько машин

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На юге Москвы столкнулись несколько машин

M24.ru 24 января 2020г., 17:06

Авария с участием четырех автомобилей произошла на Варшавском шоссе.

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Четыре автомобиля столкнулись на юге Москвы. В результате аварии пострадал один человек, сообщают представители пресс-службы столичного управления Госавтоинспекции.

ДТП произошло на Варшавском шоссе в районе дома 144. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее авария с участием двух машин произошла в районе Орехово-Борисово Южное. В результате происшествия пострадали два человека.

Источник информации: ТАСС

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