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Происшествия
На юге Москвы столкнулись несколько машин
Авария с участием четырех автомобилей произошла на Варшавском шоссе..
Четыре автомобиля столкнулись на юге Москвы. В результате аварии пострадал один человек, сообщают представители пресс-службы столичного управления Госавтоинспекции.
ДТП произошло на Варшавском шоссе в районе дома 144. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее авария с участием двух машин произошла в районе Орехово-Борисово Южное. В результате происшествия пострадали два человека.
Источник информации: ТАСС.
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