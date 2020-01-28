версия для печати

Автомагистраль

Пятый комплекс ЦКАД начал работать

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пятый комплекс ЦКАД начал работать

M24.ru 28 января 2020г., 14:20

Открыто движение для потока транспорта на участке пятого пускового комплекса ЦКАД.

.

Два участка пятого пускового комплекса Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в Московской области открыли для движения транспорта.

Пятый комплекс ЦКАД проходит по территории Звенигорода, Наро-Фоминского, Одинцовского городских округов, а также городских округов Истра и Солнечногорск и составляет 76 километров.

На церемонии открытия дороги министр транспорта РФ Евгений Дитрих рассказал о том, что участок предположительно будет оборудован системой безостановочного проезда платных дорог Free flow.

"Сегодня строители заверили меня, что этот пятый участок будет сдан поэтапно в течении этого года. ЦКАД которая построена не только на средства бюджета, но и на частные средства, будет оборудована новейшей системой Free flow. Никаких пробок не будет. Поздравляю с открытием", – прокомментировал Дитрих.

Ранее сообщалось, что строительство московского участка ЦКАД могут завершить в 2021 году. Кроме того, президент РФ Владимир Путин призвал местные власти работать без проволочек при строительстве ЦКАД.

.

← Предыдущая новость  |   Следующая новость →

Комментировать

Ранее в рубрике «Автомагистраль»:

Комментариев нет, Вы будете первым.

Москва-Инфо
   