Автомагистраль

Два участка пятого пускового комплекса Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в Московской области открыли для движения транспорта.

Пятый комплекс ЦКАД проходит по территории Звенигорода, Наро-Фоминского, Одинцовского городских округов, а также городских округов Истра и Солнечногорск и составляет 76 километров.

На церемонии открытия дороги министр транспорта РФ Евгений Дитрих рассказал о том, что участок предположительно будет оборудован системой безостановочного проезда платных дорог Free flow.

"Сегодня строители заверили меня, что этот пятый участок будет сдан поэтапно в течении этого года. ЦКАД которая построена не только на средства бюджета, но и на частные средства, будет оборудована новейшей системой Free flow. Никаких пробок не будет. Поздравляю с открытием", – прокомментировал Дитрих.

Ранее сообщалось, что строительство московского участка ЦКАД могут завершить в 2021 году. Кроме того, президент РФ Владимир Путин призвал местные власти работать без проволочек при строительстве ЦКАД.

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