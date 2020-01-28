Происшествия

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела об убийстве стюардессы в отеле в ТиНАО.

Тело задушенной девушки 1996 года рождения обнаружили в отеле 10 июля прошлого года. Позже стало известно, что погибшая 23-летняя Альбина Мухамедзянова работала стюардессой.

Уже 12 июля правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний Никита Денин. Молодой человек признал вину, объяснив свой поступок ревностью.

По данным следствия, в настоящее время собрано достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело направили для утверждения обвинительного заключения.

Как сообщали СМИ, тело Альбины обнаружила уборщица отеля, где накануне девушка вместе с молодым человеком сняла номер.

По словам ее подруг, у девушки было много поклонников, но молодого человека не было. Ее сестра рассказывала, что постоянно интересовалась ее личной жизнь, но девушка отвечала, что ей пока рано об этом думать.

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