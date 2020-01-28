Пенсии россиян могут увеличится в среднем на 16,5 тысячи рублей благодаря системе гарантированного пенсионного плана (ГПП).

Исследование провела консалтинговая компания FinExpertiza. Расчет произвели с учетом ежемесячного платежа по ГПП в размере шести процентов от дохода на протяжении 30 лет. Самую большую прибавку к пенсии могут получить жители столицы – около 32,7 тысячи рублей и Сахалинской области – 30 тысяч рублей. А вот на самую маленькую прибавку смогут рассчитывать жители Тувы –7,8 тысячи рублей и Карачаево-Черкесской Республики – 9,3 тысячи рублей.

Как уточняется, специалисты закладывали в расчеты доходность в 6,7 процента годовых, которую должны приносить инвестированные негосударственными фондами средства по ГПП.

В октябре прошлого года сообщалось, что Центральный банк и министерство финансов разработали гарантированный пенсионный план (ГПП), который является новой системой добровольных пенсионных накоплений.

Законопроект представили первый зампред ЦБ Сергей Швецов и замминистра финансов Алексей Моисеев.

Предполагается, что гарантированный пенсионный план позволит гражданам самим финансировать свою негосударственную пенсию при стимулирующей господдержке. В частности, взносы по этой системе, которые составляют не более 6% от зарплаты, освободят от налога на доходы физлиц.

Также предусмотрена льгота в виде повышающего коэффициента при расчете налога на прибыль для работодателя, если он софинансирует взносы сотрудников, а также соцвычет, если сотрудник отчисляет более 6% от зарплаты. Россияне самостоятельно определят размер взноса, а изменить его можно сколько угодно раз.

Источник информации: Известия

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