Ирина Шейк впервые прокомментировала расставание с американским актером Брэдли Купером.

По ее словам, необязательно, что два прекрасных человека будут хорошей парой. "Я считаю, что нам очень повезло прожить то, что было между нами. Жизнь без ''Б'' – это новая почва", – подчеркнула Шейк.

Супермодель также рассказала о трудностях, с которыми она столкнулась, воспитывая дочь. Она подчеркнула, что ей было трудно найти баланс между тем, чтобы быть одновременно матерью и работающей женщиной.

В то же время комментировать отношения с новым возлюбленным она не стала. Шейк призналась, что хочет скрыть личную жизнь от общественности.

"Она и называется личной, потому что касается лишь тебя и твоей семьи. И я счастлива от этого", – заключила она.

Ранее американская певица и актриса Леди Гага прокомментировала слухи о романе с актером Брэдли Купером. По ее словам, эта любовная история была специально создана. Также она рассказала, что позднее они с Купером обсуждали резонанс, возникший из-за этой истории. По словам Леди Гаги, они сошлись на том, что проделали отличную работу.

Instagram-профиль Леди Гаги превратился в русский чат.

Под ее фото с бокалом русскоязычные пользователи стали активно переписываться, делиться рецептами, оставлять объявления, передавать приветы своим друзьям и знакомым, обсуждать сериалы. Некоторые даже спрашивали об акциях в супермаркетах. Волна комментариев началась на фоне сообщений о том, что американский актер Брэдли Купер разорвал отношения с моделью Ириной Шейк и стал встречаться с Леди Гагой.

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