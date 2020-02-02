С 3 по 9 февраля в офисах "Мои документы" пройдут семинары и мастер-классы, в которых могут принять участие все желающие.

По традиции гостей ждут на компьютерных курсах "Mos.ru: как получать услуги не выходя из дома". На них можно узнать, как передавать показания приборов учета и записываться онлайн на прием в госучреждения.

3 февраля во флагманском офисе "Мои документы" в ЦАО на Пресненской набережной, доме 2, пройдет семинар о создании бренда в условиях сверхконкуренции и неопределенности. Специалист в сфере рекламы расскажет о ведущих маркетинговых трендах, позиционировании своего бренда и о том, как справляться со сложностями на пути развития бизнеса. На семинар потребуется предварительная регистрация.

4 февраля здесь же пройдет семинар "Как увеличить продажи в 1,5 раза без дополнительных усилий". На нем научат, как понимать, чего хотят клиенты, и как лучше всего с ними работать. Нужна регистрация.

В этот же день в центре госуслуг "Мои документы" района Марфино пройдет мастер-класс "Умелые руки".На нем можно узнать, как вырастить кедр и правильно за ним ухаживать. Вход свободный.

5 февраля в центре госуслуг района Савелки в Зеленограде проведут мастер-класс "Скрапбукинг". Желающие научатся делать открытки, а также украшать дневник или фотоальбом. На информационной площадке "Родительская приемная" психолог центра поддержки семьи и детства проконсультирует всех желающих.

В этот день флагманский офис "Мои документы" ЦАО приглашает желающих на семинар "Искусство видеть людей. Мотивационно-матричный анализ человека". Посетители узнают, как эффективно взаимодействовать с другими людьми.

6 февраля в ЦАО пройдет семинар "Активные продажи: от холодного контакта к горячему фанату". Гостям расскажут, как правильно вести телефонные переговоры и деловую переписку. На оба семинара потребуется регистрация.

8 февраля по Дворце госуслуг на ВДНХ, а также в центре госуслуг "Мои документы" района Митино пройдут мастер-классы "Кедровая тропа".

Во флагманском офисе "Мои документы" ЮЗАО пройдет семинар "Индустрия красоты: как избежать ошибок и лишних затрат". Участникам расскажут о нюансах работы, построении маркетинговой стратегии и работе с клиентами.

Флагманский офис "Мои документы" ЦАО 8 февраля проведет семинар "От нуля к единице. Как создать бизнес, о котором будут говорить". Он будет полезен предпринимателям, которые выводят новый продукт на рынок. Необходима регистрация.

9 февраля центр госуслуг "Мои документы" района Марфино проведет мастер-класс "Умелые руки" по посадке кедровых орешков. Посвятят его Дню защитника Отечества. Вход свободный.





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