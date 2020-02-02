Образование/Карьера

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщает актуальную информацию и выступает с новыми мерами по недопущению появления инфекции. Об этом заявила заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В пятницу, 31 января, Оперативный штаб принял решение проводить ежедневный медицинский осмотр студентов в общежитиях московских высших учебных заведений. Совет ректоров московских вузов в свою очередь рекомендует студентам, вернувшимся из Китая с каникул, не покидать помещение общежития и регулярно проходить медицинский осмотр», - пояснила вице-мэр.

Так, в вузах, где учатся китайские студенты, планируется организовать ежедневный медицинский контроль проживающих в общежитиях. В 34 общежитиях по просьбе учебных заведений осмотр будут проводить медицинские работники Департамента здравоохранения Москвы.

Совет ректоров московских вузов ранее принял решение рекомендовать вузам продлить каникулярный режим китайским студентам, обучающихся в московских вузах, до 1 марта.

Также совместно с Департаментами спорта, культуры, транспорта и торговли и услуг столичным предприятиям в соответствующих отраслях рекомендовано принять меры по усилению дезинфекционного режима.

Кроме того, с 29 января в гостиницах, где проживают большинство граждан Китайской народной республики, начали дежурить мобильные бригады Департамента здравоохранения Москвы. По итогам 30 января медики осмотрели более 1360 человек, в том числе 37 детей.

Сообщаем, что 30 января в инфекционную больницу Департамента здравоохранения Москвы были доставлены 10 человек с проявлением ОРВИ, которые в течение последних 14 дней находились на территории Китайской народной республики. Среди них четыре человека являются гражданами КНР. Они имели проявления острой вирусной инфекции, им проведены все диагностические исследования, результаты лабораторного анализа на новый коронавирус у всех пациентов отрицательные. Четыре пациента, госпитализированных накануне, выписаны домой на амбулаторное наблюдение в удовлетворительном состоянии. Как и сообщалось ранее, проведенные лабораторные исследования также не выявили у них нового коронавируса.

В Москве нет случаев новой коронавирусной инфекции.

Напоминаем, 28 января по поручению Мэра Москвы был создан Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

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