Мода/Шоппинг

Обычно мы начинаем изучать весенние тренды с небольшим запозданием, потому что погода в России, как ни крути, отлична от европейской, так что когда жительницы Парижа, Лондона и тем более Милана наслаждаются весенними нарядами, мы все еще зябко кутаемся в зимние одежки. Но не этой зимой! Так что можем без доли сомнения выбирать и даже носить весеннее пальто уже сейчас.

Весной 2020 года общий вектор в трендах пальто — максимальная длина и интересные детали. Так что чем длиннее будет модель, которой вы отдадите предпочтение, тем лучше. Даже кейпы дизайнеры предпочли удлиненные. Впрочем, для начала весны это только плюс: можно чувствовать себя уютно и тепло даже при пронизывающем ветре.

Между минималистичными пальто и пальто необычного кроя без сомнения выбирайте вторые: с асимметрией, пелериной, поясами, необычными рукавами, интересным воротником и т.д. А вот что касается цветов, дизайнеры были сдержанны: черный, бежевый, серый актуальны, как всегда.

Кейпы

фото: vogue.com, wildberries.ru

Черные в готическом стиле

фото: vogue.com, wildberries.ru

С широкими рукавами

фото: vogue.com, wildberries.ru

Макси длины

фото: vogue.com, wildberries.ru

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