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Московская сцена

Сказки Андерсена на сцене театра имени Вахтангова

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сказки Андерсена на сцене театра имени Вахтангова

M24.ru 02 февраля 2020г., 20:03

Молодая дебютантка представила зрителям спектакль "Волшебный театр Андерсена".

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В театре имени Вахтангова состоялся предпоказ спектакля "Волшебный театр Андерсена" в постановке режиссера-дебютанта Аси Князевой.

Ася Князева окончила продюсерский факультет ГИТИСа в 2013 году. А в 2014 году поступила на режиссерский факультет Театрального института имени Бориса Щукина.

"Волшебный театр Андерсена" создан по сказкам "Пастушка и трубочист", "Стойкий оловянный солдатик", "Директор кукольного театра".

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