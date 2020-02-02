Московская сцена

В театре имени Вахтангова состоялся предпоказ спектакля "Волшебный театр Андерсена" в постановке режиссера-дебютанта Аси Князевой.

Ася Князева окончила продюсерский факультет ГИТИСа в 2013 году. А в 2014 году поступила на режиссерский факультет Театрального института имени Бориса Щукина.

"Волшебный театр Андерсена" создан по сказкам "Пастушка и трубочист", "Стойкий оловянный солдатик", "Директор кукольного театра".

.