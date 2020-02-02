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Московская сцена
Сказки Андерсена на сцене театра имени Вахтангова
Молодая дебютантка представила зрителям спектакль "Волшебный театр Андерсена"..
В театре имени Вахтангова состоялся предпоказ спектакля "Волшебный театр Андерсена" в постановке режиссера-дебютанта Аси Князевой.
Ася Князева окончила продюсерский факультет ГИТИСа в 2013 году. А в 2014 году поступила на режиссерский факультет Театрального института имени Бориса Щукина.
"Волшебный театр Андерсена" создан по сказкам "Пастушка и трубочист", "Стойкий оловянный солдатик", "Директор кукольного театра"..
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