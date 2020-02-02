В Госдуму поступили законодательные инициативы Владимира Путина по обеспечению учеников школ бесплатным горячим питанием.

Речь идет о поправках ко второму чтению уже находящегося на рассмотрении палаты законопроекта, принятого в первом чтении в октябре 2019 года. Документ направлен в профильный комитет по образованию и науке.

Согласно ему, учащимся полагается бесплатное питание не менее одного раза. Оно предполагает в наличие горячего блюда и горячего напитка. Все это должно идти за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и иных источников финансирования предусмотренных законодательством РФ. Бюджетам субъектов РФ могут предоставляться субсидии на это.

Кроме того, еще одна поправка касается сроков вступления закона в силу. Президент предложил, чтобы инициативы осуществлялись поэтапно – с 1 сентября 2020 по 1 сентября 2023 года.

Ранее президент РФ предложил обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы с 1 по 4 класс. Сергей Собянин напомнил, что в Москве в начальных школах оно уже доступно.

Депутат Госдумы Василий Власов также выступил с инициативой обеспечить бесплатным питанием студентов. Речь идет о тех, кто учится на дневном отделении.

Источник информации: ТАСС

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