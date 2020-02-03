Образование/Карьера

В столице 8 февраля в рамках проекта "Субботы московского школьника" пройдут бесплатные лекции и мастер-классы. Школьники смогут создать "умный" дом, разгадать тайны "Мастера и Маргариты" и многое другое.

Как уточняется, в батутном парке "Небо", который находится по адресу: Багратионовский проезд, дом 5, ребята смогут бесплатно пройти испытания на скалодроме и посетить ниндзя-зону.

В институте русского языка имени А. С. Пушкина пройдет лекция, в которой раскроют секреты творчества Михаила Булгакова.

В исследовательском ядерном университете "МИФИ" ребятам расскажут о спортивном хакинге и кибербезопасности. А в государственном университете технологий и управления имени К. Г. Разумовского можно будет узнать все о системе "умный" дом, а также самим создать IT-систему.

Более подробное расписание лекций и мастер-классов можно посмотреть на mos.ru.

Ранее сообщалось, что в этом году в проекте "Субботы московского школьника" появилось направление "Медицинские субботы". По счету это 22-е направление проекта.

Лекции, семинары и мастер-классы будут вести врачи столичных клиник и ученые ведущих медицинских вузов.

Просветительский проект, стартовавший по инициативе департамента образования Москвы в 2013 году, знакомит столичных школьников с новыми научными достижениями, а также рассказывают детям об открытиях в различных областях человеческих знаний. Мастер-классы и лекции проводят ведущие профессора московских вузов.

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