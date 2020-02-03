Политика
Тартуский договор активно обсуждается на дипломатическом уровне
Захарова акцентировала внимание на использовании литовской стороной договора в качестве средства для наращивания численности электоратом..
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что политики Эстонии используют Тартуский мирный договор для привлечения электората.
По ее мнению, заявления типа "мы должны требовать репараций" свидетельствуют о том, что у политических элит этих стран проблемы не с прошлым, а с будущим", передает RT. "Видимо, кризис развития – нечем привлекать электорат", – написала Захарова в Facebook.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в речи к столетию Тартуского договора выступила за отказ от пересмотра границы между балтийской республикой и Россией. Он заявила, что договор "действует" и он "был, есть и останется свидетельством о рождении эстонского государства".
Тартуский мирный договор был заключен между РСФСР и Эстонией в 1920 году. Согласно документу, эстонской республике были переданы части территории Псковской и Ленинградской областей. После освобождения Эстонской ССР от немцев земли были возвращены России.
Изначально пограничный договор был подписан в 2005 году. Однако Таллин в одностороннем порядке включил в закон преамбулу со ссылками на Тартуский мирный договор. Москва увидела в этом намерение предъявлять территориальные претензии и отозвала подпись.
В 2014 году были подписаны новые договоры. В них говорилось, что у сторон нет территориальных притязаний друг к другу. Документы направили на ратификацию в парламент Эстонии. Однако в январе спикер парламента Хенна Пыллуааса заявила об отказе страны от ратификации..
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