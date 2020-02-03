Здесь интересно

Вход на основную экспозицию Государственного исторического музея будет бесплатным 9 февраля. Акция приурочена к 148-летию музея.

Все желающие смогут без билетов посетить и главное здание на Красной площади, и филиал комплекса – Музей Отечественной войны 1812 года.

В музее рассказали, что в честь дня рождения подготовили для гостей праздничную программу, которая включает более 20 обзорных экскурсий, а также мастер-классы, викторины и концерты.

В этом году программу посвятят XIX веку. К примеру, можно будет узнать, какими были светские развлечения и салонные забавы в то время и как нужно было себя вести на балу. На мастер-классах можно будет самостоятельно написать деловое или любовное письмо, как это сделали бы современники Александра Пушкина и Михаила Лермонтова. Также можно будет научиться делать своими руками популярные в XIX веке игрушки – лоскутные куклы или расписные деревянные фигурки.

Москвичей предупреждают, что некоторые мероприятия праздничной программы платные. Ознакомиться с подробным расписанием можно на сайте музея.

Музей московского транспорта откроется в "Гараже грузовых машин" на улице Новорязанской в 2023–2024 годах. В данный момент площадку для музея приводят в первозданный вид.

Изначально гараж, построенный по проекту архитектора Константина Мельникова в 1929–1931 годах, был предназначен для грузовых автомобилей Московского коммунального хозяйства. В 1948 году на его базе создали четвертый автобусный парк, который действовал до 2017 года. Исторические здания гаража будут восстановлены.

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