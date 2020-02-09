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Автомагистраль

Российская команда проиграла

Фото: ТАСС/Johanna Lundberg/Zuma

Российская команда проиграла

M24.ru 09 февраля 2020г., 00:56

Шведский этап Евротура стал вторым поражением команды России в хоккее.

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Сборная России по хоккею проиграла команде из Швеции во втором матче третьего этапа Евротура. Тем самым россияне потерпели второе поражение на шведском этапе турнира.

Встреча состоялась в Стокгольме и завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев матча.

В российской сборной забитыми шайбами отличились Павел Порядин и Павел Кудрявцев. Они забили в ворота противников на 48-й и 54-й минутах соответственно.

В команде шведов дубль оформил Лукас Бенгтссон. Также шайбы забросили Маркус Нильссон, Сэмюэль Фагемо и Эмиль Сильвегорд.

Ранее сборная России уступила хоккеистам из Финляндии. Встреча закончилась со счетом 0:3. В заключительном матче этапа российская команда встретится с чехами.

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