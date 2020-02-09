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Автомагистраль
Российская команда проиграла
Шведский этап Евротура стал вторым поражением команды России в хоккее..
Сборная России по хоккею проиграла команде из Швеции во втором матче третьего этапа Евротура. Тем самым россияне потерпели второе поражение на шведском этапе турнира.
Встреча состоялась в Стокгольме и завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев матча.
В российской сборной забитыми шайбами отличились Павел Порядин и Павел Кудрявцев. Они забили в ворота противников на 48-й и 54-й минутах соответственно.
В команде шведов дубль оформил Лукас Бенгтссон. Также шайбы забросили Маркус Нильссон, Сэмюэль Фагемо и Эмиль Сильвегорд.
Ранее сборная России уступила хоккеистам из Финляндии. Встреча закончилась со счетом 0:3. В заключительном матче этапа российская команда встретится с чехами..
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