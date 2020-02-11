Cпорт
Зимний кубок по гребле состоялся
8 февраля на Гребном канале в Крылатском, состоялся первый Зимний Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Ю.Постригай, А.Дьяченко..
Атлеты соревновались не на воде, а на тренажерах Kayak First.
В день соревнований состоялись заезды на дистанции 350 и 750 метров для байдарки и 700 метров среди академистов. Победители получили денежные призы.
В заездах приняли участие около 350 гребцов из многих регионов России, а так же на отдельной дистанции поборолись предприн
матели из списка Forbes и бизнесмены.
Одержали победу:
• Оскар Хартманн — серийный предприниматель и филантроп, основатель более 10 компаний, KupiVIP, CarPrice, Aktivo и т.д.;
• Игорь Сивов - главный советник президента Международной федерации студенческого спорта (FISU) и другие.
Подробнее с прошедшим мероприятием Вы можете ознакомиться в пост-релизе по ссылке: https://drive.google.com/file/d/1AXniG0ZnuHdxWGNv_ESyZzD80HAHjFAi/view?usp=drivesdk
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Спасибо!
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