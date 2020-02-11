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Cпорт

Зимний кубок по гребле состоялся

Зимний кубок по гребле состоялся

11 февраля 2020г., 20:17

8 февраля на Гребном канале в Крылатском, состоялся первый Зимний Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Ю.Постригай, А.Дьяченко.

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Атлеты соревновались не на воде, а на тренажерах Kayak First.
 
В день соревнований состоялись заезды на дистанции 350 и 750 метров для байдарки и 700 метров среди академистов. Победители получили денежные призы.
В заездах приняли участие около 350 гребцов из многих регионов России, а так же на отдельной дистанции поборолись предприн

матели из списка Forbes и бизнесмены.

 Одержали победу:
• Оскар Хартманн — серийный предприниматель и филантроп, основатель более 10 компаний, KupiVIP, CarPrice, Aktivo и т.д.;
• Игорь Сивов - главный советник президента Международной федерации студенческого спорта (FISU) и другие.
 
Подробнее с прошедшим мероприятием Вы можете ознакомиться в пост-релизе по ссылке: https://drive.google.com/file/d/1AXniG0ZnuHdxWGNv_ESyZzD80HAHjFAi/view?usp=drivesdk

Будем рады вашей информационной поддержке.

Спасибо!

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