Атлеты соревновались не на воде, а на тренажерах Kayak First.



В день соревнований состоялись заезды на дистанции 350 и 750 метров для байдарки и 700 метров среди академистов. Победители получили денежные призы.

В заездах приняли участие около 350 гребцов из многих регионов России, а так же на отдельной дистанции поборолись предприн

матели из списка Forbes и бизнесмены.

Одержали победу:

• Оскар Хартманн — серийный предприниматель и филантроп, основатель более 10 компаний, KupiVIP, CarPrice, Aktivo и т.д.;

• Игорь Сивов - главный советник президента Международной федерации студенческого спорта (FISU) и другие.



Подробнее с прошедшим мероприятием Вы можете ознакомиться в пост-релизе по ссылке: https://drive.google.com/file/d/1AXniG0ZnuHdxWGNv_ESyZzD80HAHjFAi/view?usp=drivesdk

Будем рады вашей информационной поддержке.



Спасибо!

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