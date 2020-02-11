Первый Зимний Кубок – 2020 в качестве гостей посетили главный советник президента Международной федерации студенческого спорта (FISU) Игорь Сивов, певица Нюша, Член Общественного совета при Уполномоченном по правам ребёнка Злата Чепурная, фигуристка Анастасия Гребенкина, продюсер и основатель музыкального издательства «DNK music» Кирилл Диденок и другие известные личности, которые поддержали спортсменов и поздравили участников мероприятия.

Особенностью Зимнего Кубка по гребле стало то, что атлеты соревновались не на водном пространстве, а в закрытом спортивном зале на тренажерах Kayak First и Concept2. На соревновании проходили заезды на дистанции 350 и 750 метров для байдарки, а также на 700 метров среди академистов. Кроме того, в программу соревнований включен специальный звездный заезд на 350 метров среди известных спортивных блогеров и предпринимателей.

В звездном заезде за первенство боролись: главный советник президента Международной федерации студенческого спорта (FISU) Игорь Сивов, член Совета директоров АО «АЛЬФА-БАНК», основатель CarPrice, KupiVip и др. Оскар Хартманн, вице-президент по маркетингу «Трудовые резервы» Владимир Волошин, блогеры Вадим Бабешкин и Алексей Столяров, основатель Бэби клуба Юрий Белонощенко, а также фотограф-путешественник и рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Влад Минин. Победителем специального заезда на байдарочном тренажере стал Игорь Сивов, а на концепте — Оскар Хартманн.

«Прошёл наш первый Зимний Кубок по гребле! Результаты мероприятия превзошли все наши ожидания! День получился очень насыщенным, приехало много спортсменов и гостей в этот холодный день. Но мы на этом не остановимся! Уже сейчас начинаем готовить наш 22 летний Кубок по гребле. Обещаю, что он будет насыщеннее, чем все предыдущие! Пока не могу раскрыть все секреты сразу», — сказал Юрий Постригай, олимпийский чемпион по гребле и один из организаторов Кубка.

Кубку братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко уже 20 лет. С 2017 года в Москве проходят главные соревнования по гребле на байдарках с самым большим в мире призовым фондом, среди коммерческих соревнований. Летом 2019 года Кубок братьев Агеевых собрал рекордное количество участников соревнований — свыше 1200 спортсменов из 18 стран-участниц.

Информация о Кубке братьев Агеевых

Первые соревнования по гребле Александр и Андрей Агеев провели в далеком 2001 году в городе Волжском (Волгоградская область) для воспитанников школы олимпийского резерва. Тогда география участников соревнований включала только Волжск, Волгоград, Краснослободск и Калач-на-Дону. В 2017 году Кубок братьев Агеевых переезжает в Москву на Гребной канал. К братьям в качестве организаторов присоединяются олимпийские чемпионы Юрий Постригай и Александр Дьяченко. В 2017 году количество спортсменов-участников соревнований достигает 800 человек, в 2019 году — их уже около 1200 человек, среди которых мировые звезды из 18 стран, именитые российские спортсмены, известные спортивные блогеры и предприниматели из российского списка Forbes.

Сайт Кубка братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Ю.Постригай, А.Дьяченко: www.aaacup.ru

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