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Московская жизнь
Юные музыканты поздравят москвичей с Международным женским днем концертом «Музыкальная капель»!
Приходите 29 февраля в 17.00 в Музей современной истории России..
В праздничном концерте примут участие артисты в возрасте от 9 до 16 лет: учащиеся столичных музыкальных школ, победители городских и международных конкурсов и стипендиаты Фонда «Арт Линия». Юные таланты исполнят известные произведения аргентинской, американской, испанской, европейской и отечественной классики.
Организатор концерта - АНО ДО «Центр народного просвещения».
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