В праздничном концерте примут участие артисты в возрасте от 9 до 16 лет: учащиеся столичных музыкальных школ, победители городских и международных конкурсов и стипендиаты Фонда «Арт Линия». Юные таланты исполнят известные произведения аргентинской, американской, испанской, европейской и отечественной классики.

Организатор концерта - АНО ДО «Центр народного просвещения»

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