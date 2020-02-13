Новости Москва Инфо

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Радиационный фон москвичи могут узнавать каждый день

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Радиационный фон москвичи могут узнавать каждый день

M24.ru 13 февраля 2020г., 02:50

Круглосуточную службу несут сотрудники оперативной группы по мониторингу уровня радиоактивного фона столицы.

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В Москве будут круглосуточно мониторить уровень радиации.

Как рассказали в МЧС по столице, информация о "резком скачке радиации" появилась в минувшие выходные в СМИ: якобы датчик показал 60-кратное превышение нормы на юге столицы.

Радиометрические исследования МЧС и "Радон" проводят два раза в день по адресу: Каширское шоссе, дом 49. 10 февраля ведомство опровергло избыточный радиационный фон.

В МЧС добавили, что дежурство оперативной группы организовано 12 февраля после обращения граждан, связанных с ложным срабатыванием датчика ФГУП "Радон".

В октябре прошлого года также появилась информация о якобы радиационном фоне в зоне строительства участка Юго-Восточной хорды.

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