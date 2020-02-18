Новости Москва Инфо

Гастрономический фестиваль "Московская Масленица" состоится с 21 февраля по 1 марта на 29 площадках столицы.

"Москвичи и туристы смогут попробовать десятки видов блинов, приготовленных по традиционным и современным рецептам. В культурной программе – выступления творческих коллективов и знакомство со старинными ремеслами. Например, на фестивале будут работать ямская станция XIX века, кузнечная и столярная мастерские", – отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Сообщается, что каждую площадку посвятят определенной теме. В рамках праздника посетители смогут узнать о развитии ремесла в Древней Руси. Так, гостям расскажут об особенностях кузнечного дела, ювелирного искусства, гончарного ремесла и о многих других средневековых промыслах.

Кроме того, на фестивале организуют площадки, посвященные повседневной жизни России в XIX веке. Посетители смогут побывать на ямской станции и молочной ферме того времени. Кроме того, гостей будет ожидать бревенчатая деревенька с колесной мельницей, амбаром и хлебным двором.

Также желающие смогут попробовать бакалейную продукцию и традиционные мясные блюда из XIX века.

Ранее в парке "Красная Пресня" состоялся фестиваль "Мой пес – супергерой!". На мероприятии организовали показательные выступления служебных собак.

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