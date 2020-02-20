Состоялась торжественная церемония открытия 20 февраля. Правительство Москвы отмечает особую значимость МФЦ в сфере предоставления государственных услуг жителям города. Новая система во многом помогла преодолеть бюрократические процедуры.

МФЦ не только выплняют сои основные функции, но и становятся точками притяжения для москвичей. Здесь проходят выставки, лекции, общественные мероприятия. У МЦФ есть огромный потенциал.

Флагманский офис МФЦ в Чертаново Центральное открыт в торгво-развлекательном центре «Колумбус». Учреждение переехало сюда из здания, требующего каптального ремонта. На новом месте созданы комфортные условия и для работником офиса, и для посетителей.

В Чертаново Центральном такой пример, когда «Мои документы» были расположены в неудобном здании, перенесли сюда (в ТРЦ «Коламбус»), совместили с флагманским офисом. Так что надеюсь, для жителей Чертаново Центральное и не только для них это будет приятным подарком.

Новый флагманский офис «Мои документы» будет предоставлять свыше 270 услуг для граждан.

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