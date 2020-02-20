Госдума приняла в третьем чтении закон, предусматривающий выплату материнского капитала на первого ребенка.

Платить будут за детей, рожденных начиная с 1 января 2020 года, то есть задним числом. В этом случае сумма маткапитала составит 466 тыс. рублей. Если в этой семье затем родится второй ребенок, то семья получит еще 150 тыс. рублей. Семьи, в которых после 1 января 2020 года родится второй и последующий ребенок, смогут рассчитывать на маткапитал в сумме 616 тыс. рублей.

Госдума также расширила направления расходования средств макапитала, который теперь можно будет потратить на строительство дачи или ремонт имеющегося частного жилого дома.

Действие самой программы маткапитала до 31 декабря 2026 года.

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