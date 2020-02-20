Образование/Карьера

Госдума приняла в первом чтении законопроект, уточняющий применение сотрудниками ФСО физической силы, спецсредств и боевой техники.

Законопроектом устанавливается право сотрудников ФСО на применение физической силы, специальных средств, оружия и боевой техники лично или в составе подразделения.

При этом оговаривается, что они «не несут ответственность за вред и убытки, причиненные лицам и организациям при применении физической силы, специальных средств, оружия и боевой техники», если их применение осуществлялось в соответствии с законодательством.

«В состоянии необходимой обороны или крайней необходимости сотрудники органов государственной охраны при отсутствии либо невозможности (нецелесообразности) применения специальных средств или оружия вправе использовать любые подручные средства (в том числе транспортные)», — говорится в законопроекте.

Предлагаемыми нормами также закрепляется право на применение физической силы, оружия, спецсредств и боевой техники срочниками, проходящими военную службу по призыву в органах госохраны.

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