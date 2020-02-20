Проект об отмене комиссии при оплате услуг ЖКХ внесен в Госдуму, сообщил глава фракции "Единая Россия" Неверов. Комиссионные взимаются не только банками, но и иными кредитными организациями.

На сельских окраинах при оплате ЖКУ граждане пользуются отделениями "Почты России".

Ранее парламентарий заявил, что такие комиссии являются для плательщиков дополнительной нагрузкой. Он добавил, что у людей, которые исправно осуществляют эти платежи, в особенности у пенсионеров, это вызывает возмущение. По мнению депутата, отмена комиссии при обязательных платежах была бы справедливой.

Владимир Путин поддержал эту идею. Президент поручил депутатам сформулировать предложение для последующего внесения на рассмотрение в Госдуму.

В Госдуме также предложили запретить отключение услуг ЖКХ должникам. Причиной внесения поправок стали жалобы граждан, чьи квартиры оказались затоплены из-за соседей-должников.

Разработчик законопроекта, депутат Алексей Куринный заявил, что из-за отключения водоснабжения и отопления страдают все жильцы дома, даже если у них нет долгов. Депутат подчеркнул, что после перекрытий канализация выливается в другие квартиры.

Источник информации: РИА Новости

.