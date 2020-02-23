Политика
Вопрос о суверенитете Сирии по-прежнему стоит в центре внимания всех средств массовой информации
Президент России Владимир Путин благодарит всех участников боевых действий в сирийском регионе за службу..
Российские военные уничтожили террористические группировки в Сирии, тем самым предотвратив крупные угрозы для РФ на дальних рубежах.
"Сегодня безопасность России в надежных руках, наши офицеры и солдаты настойчиво, последовательно, на новом уровне ведут боевую учебу, наращивают свое воинское мастерство в ходе стратегических учений и тренировок, марш-бросков", – отметил президент России Владимир Путин.
Отмечается, что российские военные не только не допустили распространения угрозы для государства, но и помогли сирийцам сохранить суверенитет государства.
В заключение свое речи на торжественном концерте по случаю Дня защитника Отечества Путин поблагодарил всех участников боевых действий в сирийском регионе за службу.
Ранее Песков заявил, что Турция не выполнила сочинские соглашения по Сирии. Он добавил, что террористы все еще остаются в Идлибе и продолжают получать поддержку в виде амуниции, боеприпасов и военной техники.
Источник информации: РИА Новости.
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