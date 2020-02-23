Будем здоровы
В Москве продолжается профилактика здорового образа жизни
Чтение лекций в московских поликлиниках затронет наиболее популярные и важные для здоровья граждан темы..
В столичных поликлиниках проведут Лекции о здоровом образе жизни и лекции о здоровом образе жизни. Занятия пройдут с 24 по 29 февраля.
Специалисты расскажут горожанам о профилактике различных заболеваний. Также врачи дадут советы о сохранении хорошего зрения.
В частности, 24 февраля в поликлинике № 45 медики расскажут о здоровом питании и правильной диете. Отмечается, что контроль над весом может снизить риск развития сахарного диабета.
На следующий день в поликлинике № 201 москвичам расскажут о профилактике заболеваний костно-мышечной системы, а в филиале № 8 консультативно-диагностической поликлиники №121 – о заветах хорошего зрения до старости.
Участники занятий также узнают о том, что нужно делать для профилактики инфаркта миокарда и инсульта. Эту тему затронут специалисты поликлиники № 23 26 февраля. Также в столице пройдет практическое занятие для родителей, где их научат делать лечебный массаж детям.
Помимо этого для горожан проведут лекцию о заболеваниях желудочно-кишечного тракта и язвах. Кроме того, 27 февраля состоится единый день госпитализации.
29 февраля жители столицы смогут обследоваться в центре здоровья поликлиники № 218. Все они получат рекомендации по здоровому образу жизни.
Ранее сообщалось о том, что некоммерческие организации
проведут бесплатные занятия для москвичей. В частности, их ждут лекции о
здоровье, социальных проблемах и курсы иностранных языков.
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