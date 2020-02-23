В парке Победы на Поклонной горе проходит фейерверк в честь Дня защитника Отечества. Залпы в небо выпускают 18 76-миллиметровых пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.



Пиротехническое шоу в это же время проходит на 16 площадках. Понаблюдать за раскатами фейерверков москвичи могут на Лужнецкой набережной, ВДНХ, в парковых зонах и с ряда других городских площадок. Всего сегодня 10 тысяч залпов дадут 90 самоходных пусковых установок и артиллерийских пушек.

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