Происшествия

В одном из кафе на юго-западе Москвы произошло возгорание в вентиляции. Инцидент случился в заведении на улице Введенского.

Отмечается, что из здания в целях безопасности были эвакуированы около 50 человек.

По данным источника, в настоящий момент огонь удалось локализовать. Площадь пожара устанавливается.



Источник информации: ТАСС

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