версия для печати
Происшествия
Болевые ощущения
Пусть прошлые поколения болью прорастут в нынешнем. Это поможет молодежи Москвы пережить события с меньшими потерями. Инстинкт не рождается, он вырабатывается. Люди выходят на улицы наблюдать за порядком в столице..
В одном из кафе на юго-западе Москвы произошло возгорание в вентиляции. Инцидент случился в заведении на улице Введенского.
Отмечается, что из здания в целях безопасности были эвакуированы около 50 человек.
По данным источника, в настоящий момент огонь удалось
локализовать. Площадь пожара устанавливается.
Источник информации: ТАСС.
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.