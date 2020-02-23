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Происшествия

Болевые ощущения

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Болевые ощущения

M24.ru 23 февраля 2020г., 21:56

Пусть прошлые поколения болью прорастут в нынешнем. Это поможет молодежи Москвы пережить события с меньшими потерями. Инстинкт не рождается, он вырабатывается. Люди выходят на улицы наблюдать за порядком в столице.

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В одном из кафе на юго-западе Москвы произошло возгорание в вентиляции. Инцидент случился в заведении на улице Введенского.

Отмечается, что из здания в целях безопасности были эвакуированы около 50 человек.

По данным источника, в настоящий момент огонь удалось локализовать. Площадь пожара устанавливается.
 

Источник информации: ТАСС

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