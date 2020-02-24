Автомагистраль

В связи с проведением церемоний возложения цветов ряд парковок около станции метро «Достоевская» и у Трубной площади будут закрыты для машин 23 и 25 февраля.

«Ликвидация парковочного пространства будет организована 23 и 25 февраля около Трубной площади, а также 23 февраля у станции метро «Достоевская», - говорится в сообщении.

Уточняется, что 23 и 25 февраля с 00:01 часов до окончания мероприятия будет ликвидировано парковочное пространство на Цветном бульваре от д. 11 стр. 2 по Цветному бульвару до пересечения с Петровским бульваром для парковочной зоны №0304) и на Цветном бульваре от Рождественского бульвара до Малого Сухаревского пер. – парковочная зона №0305.

Также 23 февраля с 00:01 до окончания мероприятия будет ликвидирована парковка на ул. Советской Армии от Центрального музея Вооруженных сил РФ – ул. Советской Армии, д. 2 стр. 1 – до памятного знака «Воинам-десантникам».

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