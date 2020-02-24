Здесь интересно

Первый в России и крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений «Остров мечты» откроет двери для посетителей в последний день зимы. Москвичи и гости столицы смогут не только оценить тематические зоны с аттракционами и героями мультфильмов, но и принять участие в масштабной развлекательной программе, которая будет проходить в городском променаде.



29 февраля в 10:00 на улицах и площадях городского променада «Острова мечты» начнется развлекательная программа для взрослых и детей с участием более 300 артистов и аниматоров. На улочке, стилизованной под Барселону, гости смогут окунуться в атмосферу испанского карнавала с ярким фламенко и зажигательной музыкой, увидеть сражения смелых тореадоров с быками, а также принять участие в шоу воздушных змеев. В зоне Беверли-Хиллз посетители познакомятся с кинозвездами и сами смогут почувствовать себя знаменитостями: побывать на съемочной площадке или сделать фото в легендарном кадиллаке Элвиса Пресли. Также гостей калифорнийского города ждут уличные фокусники, а также джазовые исполнители, танцоры и ансамбль барабанщиц.



На улице Рима у Колизея пройдут бои легионеров и гладиаторов. Гости смогут посмотреть увлекательные театрализованные постановки, послушать выступление оперных исполнителей и оценить танцевальные шоу. В Лондоне посетители «Острова мечты» увидят солдат почетного английского караула и смогут сфотографироваться с ними. Площадь Москва станет местом сбора столичных стиляг - здесь пройдут костюмированные шествия. Гостей также встретят веселые фокусники, клоуны и мимы.



Первые гости тематического парка смогут посетить более 35 разнообразных развлечений, в том числе экстремальные, семейные и детские аттракционы, многие из которых не имеют аналогов в России и Европе. «Остров мечты» также объединит тематические зоны, где обитают герои любимых сказок и мультфильмов: «Маугли в стране динозавров», «Замок Снежной королевы», «Сказочная деревня», «Гонка мечты», «Деревня Смурфиков», «Заброшенный дом» и другие. Приобрести билеты можно на сайте парка.

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