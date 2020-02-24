Московская жизнь
Природа продолжает творить свои чудеса
Белоснежные подснежники расцвели в столице немного опередив привычное время своего цветения для этого региона. К москвичам обращаются с просьбой бережливо отнестись к этому редкому виду растений и не вытаптывать цветы..
Первые подснежники появились на территории столичного природного заказника "Долина реки Сетунь" на месяц раньше, чем обычно. В департаменте природопользования и охраны окружающей среды напомнили, что чаще всего подснежники распускаются в столице в конце марта – в апреле.
Всего насчитывается около 20 видов таких цветов. На природных территориях столицы встречается только один – подснежник белоснежный. Помимо этого, попадаются различные сортовые формы, которые были высажены москвичами.
Практически все подснежники занесены в Красную книгу и могут исчезнуть с лица Земли, если их не беречь. В связи с этим москвичей, которые приходят в парки, чтобы полюбоваться на эти цветы, просят не вытаптывать почву возле самих растений..
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