Автомагистраль

Беспроводной интернет в наземном транспорте столицы будет временно недоступен с 1 марта.

Подключиться к Wi-Fi в московских автобусах, электробусах, троллейбусах и трамваях нельзя будет из-за модернизации. Обновленный сервис планируется запустить во II полугодии 2020 года.

В Мосгортрансе пояснили, что действие услуги будет приостановлено поскольку она не удовлетворяет требованиям пользователей. Ведомство подготовит обновленные требования к сервису, для этого проведут опрос пассажиров, по итогам которого сформируют техническое задание для нового конкурса.

Первые автобусы с бесплатным Wi-Fi вышли на столичные маршруты в феврале 2016 года.

Городская система бесплатной сети Wi-Fi насчитывает свыше 18 тысяч точек подключения. Более 3 тысяч из них функционируют в пределах Садового кольца и локально в пределах Третьего транспортного кольца. Воспользоваться интернетом можно в городских парках и учреждениях культуры.

Кроме того, система реализована на городском общественном транспорте – в метро и в наземных видах. Доступом к Wi-Fi оснастили и новые поезда "Иволга", которые будут курсировать на маршрутах МЦД.

.