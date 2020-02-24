Здесь интересно

Реконструкторы из Италии и Венгрии выступят на фестивале "Московская Масленица" в центре столицы.

Свои выступления они покажут на площади Революции и Манежной площади.

Выступления реконструкторов-иностранцев – новинка фестиваля. Гости из Европы познакомят москвичей со своими праздничными традициями, национальными костюмами, песнями и забавами.

В первые дни фестиваля в центре можно будет повстречать кукеров – ряженых из Болгарии. Артисты из села Айдемир будут выступать на Масленице до 26 февраля, из села Столетово – до 27 февраля.

26 февраля на фестиваль приедет команда ряженых-бушаров из Венгрии. 27 февраля выступят итальянские мамутонес и исохадорес. Это характерные персонажи карнавальных шествий в Сардинии.

Встретить ряженых можно каждый день с 12:30 до 19:30. Самые яркие представления проходят в 13:00 и 19:00.

Специальную программу подготовили и реконструкторы из России. Гости Манежной площади смогут поучаствовать в уличных забавах, которые проводят реконструкторы "Стрелецкого войска". Кроме того, на этой площадке можно увидеть "вождение медведя", посмотреть забавные сценки, послушать старинные масленичные песни.

На центральных и окружных площадках продолжатся различные мастер-классы. Все желающие смогут попробовать свои силы в старинных ремеслах, научиться печь блины и готовить праздничные блюда.

Много занятий посвятят гастрономической истории. К примеру, можно будет узнать, как в старину пекли пироги, готовили рыбные и мясные блюда и вели молочное хозяйство.

В пятницу, 21 февраля, Сергей Собянин дал старт фестивалю "Московская Масленица" на Манежной площади, который проходит в столице уже в четвертый раз. В центре и жилых районах столицы раскинулись 29 площадок проведения праздника.

Фестивальные площадки открыты для посетителей с 11:00 до 21:00 в будни и с 10:00 до 22:00 по выходным. В нынешнем сезоне фестиваль проходит под девизом "Больше чем блины". Для гостей подготовили более 2,6 тысячи мастер-классов, порядка 320 спектаклей и концертов, 95 подвижных игр и масленичных забав, а также многочисленные фуд-шоу.

Традиционные локации фестиваля – Манежная площадь, площадь Революции, переход между ними, Тверская площадь, парк "Зарядье", улицы Школьная, Профсоюзная, Городецкая, Митинская, Матвеевская, Святоозерская, Перерва, Хачатуряна, Тимирязевская, Ореховый бульвар, бульвар Дмитрия Донского, площадь Славы, сквер у Гольяновского пруда, площадка на Сиреневом бульваре в Троицке, площадь Юности и бульварная зона 16-го микрорайона в Зеленограде – будут работать для посетителей все 10 дней фестиваля.

В заключительные три дня праздник развернется в том числе и в столичных парках "Сокольники", "Красная Пресня", Фили, Измайловский, "Кузьминки", Лианозовский, Бабушкинский, а также в сквере по Олонецкому проезду.

В прошлом году гостями гастрономического фестиваля стали более 4,9 миллиона человек, которые приобрели свыше 400 тысяч блинов и приняли участие в 1,5 тысячи мастер-классов.

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