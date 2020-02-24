версия для печати

Московская жизнь

Путешествие к истокам

Фото: Виктор Васнецов. Царевна-лягушка. 1901–1918

Путешествие к истокам

M24.ru 24 февраля 2020г., 21:21

Несколько способов проникновения в атмосферу сказки предлагают создатели экспозиции выставки "Русская сказка".

.

Для полного погружения в русскую сказку предлагают задействовать одновременно несколько способов восприятия информации.  Первый – самый привычный, через картины Виктора Васнецова, Ивана Билибина, Михаила Врубеля, Натальи Гончаровой, второй – через тексты сказок и былин.

Третий – через природные стихии: в музее воссоздадут подземелья и леса, где и происходят основные события знакомых с детства сюжетов.

Выставку дополнят ожившие полотна Репина и Васнецова и тематические Instagram-маски современных художников.

22 февраля – 10 мая
Билеты: 600 рублей

.

← Предыдущая новость  |   Следующая новость →

Комментировать

Ранее в рубрике «Московская жизнь»:

Комментариев нет, Вы будете первым.

Москва-Инфо
   