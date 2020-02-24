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Московская жизнь
Путешествие к истокам
Несколько способов проникновения в атмосферу сказки предлагают создатели экспозиции выставки "Русская сказка"..
Для полного погружения в русскую сказку предлагают задействовать одновременно несколько способов восприятия информации. Первый – самый привычный, через картины Виктора Васнецова, Ивана Билибина, Михаила Врубеля, Натальи Гончаровой, второй – через тексты сказок и былин.
Третий – через природные стихии: в музее воссоздадут подземелья и леса, где и происходят основные события знакомых с детства сюжетов.
Выставку дополнят ожившие полотна Репина и Васнецова и тематические Instagram-маски современных художников.
22 февраля – 10 мая
Билеты: 600 рублей
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