Для полного погружения в русскую сказку предлагают задействовать одновременно несколько способов восприятия информации. Первый – самый привычный, через картины Виктора Васнецова, Ивана Билибина, Михаила Врубеля, Натальи Гончаровой, второй – через тексты сказок и былин.

Третий – через природные стихии: в музее воссоздадут подземелья и леса, где и происходят основные события знакомых с детства сюжетов.

Выставку дополнят ожившие полотна Репина и Васнецова и тематические Instagram-маски современных художников.

22 февраля – 10 мая

Билеты: 600 рублей

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