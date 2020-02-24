Московская сцена

Что будет больше цениться в театре-2030 – живой актер или новейшие технологии? Как поменяется пространство театра и его экономика? Порассуждать о днях грядущих во МХАТе имени Горького решили глобально – через спектакли, перформансы, читки пьес, мастер-классы и лекции, мультимедийные выставочные проекты и инсталляции. Советуем не пропустить VR-спектакль по Куприну «Забытый поцелуй» и постановку с GIF-куклами по мотивам повести братьев Стругацких «Гадкие лебеди».

22–29 февраля

Билеты: от 500 рублей.

Подробная программа



Фестиваль Будущего Театра – это творческий разговор о достижениях и перспективах российского театра как современного, высокотехнологичного и конкурентоспособного на мировом рынке.

В наше время технологии становятся цифровой альтернативой реальности. Это отражается и на способах коммуникации, и на искусстве. Театр тоже изменяется и при этом остается почти единственным видом искусства, который работает с живыми людьми в реальном пространстве. Мы будем искать ответы на вопросы: что будет цениться в театре будущего — живая актерская игра или новейшие технологии? каким станет диалог режиссеров и художников со зрителем? как будет меняться пространство театра и его экономика? какой театр будущего нам необходим?

Программа Фестиваля включает спектакли, эскизы спектаклей, перформансы, читки пьес, мастер-классы, лекции, посвященные новейшим технологиям в театре, мультимедийные выставочные проекты, инсталляции, круглый стол и конференцию на тему будущего театра. По итогам Фестиваля планируется издание Альманаха, задача которого - подведение итогов работы по осмыслению театра будущего.

Художественный руководитель – Эдуард Бояков, продюсер, режиссер, художественный руководитель МХАТ им. М. Горького.

Фестиваль проходит при поддержке Фонда президентских грантов.

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