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Умер Дмитрий Тимофеевич Язов
Последний маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов скончался в девяносто пять лет..
Маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов скончался 25 февраля. По данным Минобороны РФ, ветеран Великой Отечественной войны ушел из жизни после тяжелой и продолжительной болезни. Ему было 95 лет.
Маршала похоронят 28 февраля на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах. Язов был последним из военачальников, которому было присвоено звание маршала Советского Союза. Получил он его в 1990 году.
Также Язов был последним министром обороны СССР. Такую должность он занимал с 1987 по 1991 год. За подвиги в годы Великой Отечественной войны он был награжден орденом Красной Звезды в 1945 году.
Источник информации: РИА Новости.
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