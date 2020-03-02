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Московская жизнь
Москва вошла в число городов с наименьшим уровнем концентрации выхлопных газовВ рейтинге World Regional Capital City Ranking Москва заняла 70-е место. .
Главным критерием рейтинга является концентрация частиц РМ 2,5 – то есть твердых частиц пыли, золы, сажи, сульфатов и нитратов. Последнее место в списке занимает город с наименьшим загрязнением воздуха. Москва, заняв 70-е место, стала городом, который полностью соответствует требованиям Всемирной организации здравоохранения.
Город улучшил свои позиции в рейтинге на 17 пунктов. Экологическая обстановка в столице находится на уровне таких городов, как Берлин, Стокгольм и Хельсинки.
20 февраля стало известно, что в Москве планируют установить новые станции экомониторинга для контроля качества воздуха. Кроме того, 15 станций разместят в Московской области.
Также в столице 13
февраля ввели круглосуточный
мониторинг радиации.
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