Главным критерием рейтинга является концентрация частиц РМ 2,5 – то есть твердых частиц пыли, золы, сажи, сульфатов и нитратов. Последнее место в списке занимает город с наименьшим загрязнением воздуха. Москва, заняв 70-е место, стала городом, который полностью соответствует требованиям Всемирной организации здравоохранения.

Город улучшил свои позиции в рейтинге на 17 пунктов. Экологическая обстановка в столице находится на уровне таких городов, как Берлин, Стокгольм и Хельсинки.

20 февраля стало известно, что в Москве планируют установить новые станции экомониторинга для контроля качества воздуха. Кроме того, 15 станций разместят в Московской области.

Также в столице 13 февраля ввели круглосуточный мониторинг радиации.





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