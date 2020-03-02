версия для печати
Политика
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен посетить Россию 5 марта.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Россию в четверг 5 марта. .
Цель визита турецкого лидера – обсуждение идлибского кризиса с президентом России Владимиром Путиным, говорится в сообщении администрации турецкого руководителя.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин и Тайип Эрдоган могут встретиться в Москве 5 или 6 марта.
Лидеры России и Турции провели в пятницу телефонный разговор, в котором подчеркнули необходимость принятия дополнительных мер в целях нормализации обстановки на северо-западе Сирии. В пресс-службе Кремля сообщили, что стороны условились активизировать межведомственные консультации и проработать возможность проведения встречи на высшем уровне..
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.