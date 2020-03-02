Цель визита турецкого лидера – обсуждение идлибского кризиса с президентом России Владимиром Путиным, говорится в сообщении администрации турецкого руководителя.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин и Тайип Эрдоган могут встретиться в Москве 5 или 6 марта.

Лидеры России и Турции провели в пятницу телефонный разговор, в котором подчеркнули необходимость принятия дополнительных мер в целях нормализации обстановки на северо-западе Сирии. В пресс-службе Кремля сообщили, что стороны условились активизировать межведомственные консультации и проработать возможность проведения встречи на высшем уровне.

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