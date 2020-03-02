Московская сцена

4 и 26 марта в театре «Современник» будет показана постановка «Три товарища» Э.М. Ремарка в интерпретации Галины Волчек. Роман про молодых людей, выживших на фронтах Первой мировой войны, в постановке превратился в спектакль-размышление о XX веке, наполненном конфликтами. Главные роли в «Трех товарищах» исполняют Иван Стебунов, Шамиль Хаматов, Светлана Иванова, Татьяна Лялина, Сергей Юшкевич и Сергей Гирин.

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