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Московская сцена
Постановка «Три товарища» Э.М. Ремарка будет поставлена в интерпретации Галины Волчек
4 и 26 марта в театре «Современник» будет показана постановка «Три товарища» Э.М. Ремарка в интерпретации Галины Волчек.
4 и 26 марта в театре «Современник» будет показана постановка «Три товарища» Э.М. Ремарка в интерпретации Галины Волчек. Роман про молодых людей, выживших на фронтах Первой мировой войны, в постановке превратился в спектакль-размышление о XX веке, наполненном конфликтами. Главные роли в «Трех товарищах» исполняют Иван Стебунов, Шамиль Хаматов, Светлана Иванова, Татьяна Лялина, Сергей Юшкевич и Сергей Гирин..
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