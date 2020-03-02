Будем здоровы

Российские ученые намерены создать вакцину в третьем квартале 2020 года, а в четвертом уже начать ее испытания на животных. К середине 2021 года ожидается начало применения вакцины.

Специалист Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток напомнил, что по условиям ВОЗ на создание и регистрацию препарата уйдет примерно полтора года. Он отметил, что сейчас дети не попадают в группу риска по заражению коронавирусом, подавляющее большинство заболевших старше 30 лет. Кроме того, по правилам регистрации вакцина сначала должна быть испытана на взрослых здоровых людях, а уже только потом на детях.

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