Уважаемый Владимир Владимирович!

К Вам обращается хоровой дирижёр и педагог, лауреат всероссийских и международных исполнительских конкурсов, доцент Московской консерватории и ГИТИСа Евгений Кириллович Волков. С 1993 года возглавляю хоровые коллективы, преподаю в учебных заведениях от начального до высшего звена, верой и правдой служу Родине.

Последние события заставляют меня просить Вашего скорейшего вмешательства.

30 декабря прошлого года я был вышвырнут с работы без малейшего объяснения и личного контакта с Минкультуры, с нарушением всех этических и юридических норм. До конца 2019 года занимал должность художественного руководителя Государственного академического русского хора им. А.В.Свешникова, (бывший Госхор СССР, созданный в 1936 году).

Сегодня, после моего увольнения, происходит разгром и демонтаж коллектива.

Итог моей восьмилетней работы: более 120 мировых премьер отечественных и зарубежных композиторов – современников и классиков, ряд уникальных концертно-театральных проектов международного значения, отмеченные Вашими приветствиями. Коллектив работал с Валерием Гергиевым, Владимиром Юровским, Владимиром Федосеевым, Юрием Темиркановым, Юрием Симоновым, Александром Сладковским; Гией Канчели и Алексеем Рыбниковым; Роберто Аланьей, Анной Нетребко, Ольгой Бородиной, Ильдаром Абдразаковым, Екатериной Семенчук и многими другими выдающимися музыкантами, участвовал в последних московских концертах Геннадия Рождественского и Валерия Халилова. Наши концерты проходили с неизменным успехом, восторженными отзывами прессы и коллег. Мне не стыдно ни за одну свою репетицию, ни за один свой выход на сцену!

Нам удалось создать детский хоровой образовательный кластер. объединивший 300 детей от 5 до 15 лет, с реальными целями и задачами, без чьей-либо поддержки, без бюджетных трат.

Наши непосредственные кураторы из Департамента поддержки современного искусства и народного творчества Минкультуры, создавая видимость исполнения Ваших майских указов перед президентскими выборами, в январе и феврале 2018, едва профинансировав хор в стандартном объёме, дважды заставили из этих же средств премировать коллектив. Благодаря этому Госхор остался без декабрьской зарплаты и частично без ноябрьской. Деньги работникам мы всё равно выплатили в полном объёме, однако это привело организацию к долгам.

За 8 лет сменилось 5 начальников нашего профильного департамента, и ни один из них не поддержал ни одного обращения или начинания коллектива, не встретился хотя бы на несколько минут, чтоб узнать о наших нуждах и вопросах, не посетил ни одного концерта хора, невзирая на регулярные приглашения.

Несмотря на Ваше поручение от 09.12.2014 № Пр – 2581 касательно уникального международного проекта «День России в мире», автором которого явился Ваш бывший советник по культуре Юрий Константинович Лаптев, Минкультуры не помог ничем.

«Отсекая» коллектив от ведущих залов столицы, Министерство впоследствии тем же меня и попрекало, а потом из этого родилось несправедливое обвинение хора в невостребованности. Однако начальник нашего профильного департамента О.В.Косарева заявляет: «Я не могу оценивать вас с творческой стороны, у меня нет квалификации!».



31 декабря 2019 года Минкультуры назначило Г.Дмитряка художественным руководителем Госхора по совместительству, на 0,5 ставки, с сохранением прежнего места работы (руководство Капеллой им. Юрлова), что привело к двухмесячной задержке заработной платы 90 сотрудникам федерального государственного бюджетного учреждения культуры.

По адресу https://www.classicalmusicnews.ru/articles/choir-join-minkult/ опубликовано письмо Г.Дмитряка министру В.Р.Мединскому, где музыкант проводит подобие анализа деятельности «профессионально разваленного» Госхора: «В этой ситуации слияние Хора имени А.В.Свешникова с Капеллой России имени А.А.Юрлова оправдано, целесообразно и своевременно – восстановление Гос.хора будет не рентабельно и невыполнимо ни с финансово – экономической, ни с творческой точек зрения».

Могу с ответственностью сказать Вам: если допустить это – обратной дороги не будет. Конечно, возможно и впоследствии вернуть справедливость, юрлица и бренды. Но исполнительская стилистика коллективов теряется мгновенно. Разрушить что-либо в музыке легко, восстановить – невозможно. Это – как человек: родился – живёт, умер – уже ничего не сделаешь.

В 1945 году Государственный хор СССР первым из невоенных академических хоров дал торжественный концерт в побеждённом Берлине. В год 75-летия Великой Победы этот коллектив прекратит свою деятельность, просуществовав 83 года.

Хочу подчеркнуть: моё обращение - не поиск справедливости «в последней инстанции», не личная жалоба на чиновников. Мы стоим перед лицом уничтожения, «стирания» московской, русской, российской хоровой школы. В проекте приказа Минкультуры, приведённом там же, где и письмо Г.А.Дмитряка, говорится о слиянии Госхора им. А.В.Свешникова и Капеллы им. А.А.Юрлова в некий Всероссийский хоровой центр. Таким образом, своё существование по росчерку властного пера прекратят два великих коллектива, пережившие войну. Эта реорганизация готовится кулуарно, без учёта мнения как широкой общественности, так и профессионального сообщества, в частности, ВХО.

Прошу Вас о скорейшем вмешательстве. Остановите демонтаж русского хорового искусства!



Прилагаю ряд характеристик, данных мне видными деятелями отечественной культуры.

.