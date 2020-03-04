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Образование/Карьера

Цикл лекций 'Русские придворные коллекционеры XVIII века'

Цикл лекций "Русские придворные коллекционеры XVIII века"

04 марта 2020г., 17:58

10 и 17 марта 2020 в Московском Кремле пройдет цикл лекций, посвященный знаменитым коллекциям российских императоров.

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Деятельность Петра I по формированию художественной коллекции вдохновила сподвижников царя последовать его примеру. Позже члены императорской семьи и представители крупнейших дворянских родов не просто продолжили заложенную в начале XVIII столетия традицию, но сумели составить богатейшие картинные галереи, соперничавшие с лучшими европейскими собраниями. В настоящее время предметы, украшавшие роскошные императорские резиденции и дворцы их приближенных, оказались в разных музеях и частных коллекциях в России и за рубежом, на лекциях появится возможность вновь «собрать» их вместе и больше узнать о вкусах прославленных владельцев и способах приобретения произведений искусства в XVIII веке.
Цикл расскажет о самых знаменитых коллекциях российских императоров и деятельности блестящих придворных елизаветинской и екатерининской эпох – князей Разумовских, Юсуповых, Шереметевых, Куракиных, Голицыных и Строгановых.

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Москва-Инфо
   