Образование/Карьера

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Цикл лекций "Русские придворные коллекционеры XVIII века"
10 и 17 марта 2020 в Московском Кремле пройдет цикл лекций, посвященный знаменитым коллекциям российских императоров..
Деятельность Петра I по формированию художественной коллекции вдохновила
сподвижников царя последовать его примеру. Позже члены императорской семьи и
представители крупнейших дворянских родов не просто продолжили заложенную в
начале XVIII столетия традицию, но сумели составить богатейшие картинные
галереи, соперничавшие с лучшими европейскими собраниями. В настоящее время
предметы, украшавшие роскошные императорские резиденции и дворцы их
приближенных, оказались в разных музеях и частных коллекциях в России и за
рубежом, на лекциях появится возможность вновь «собрать» их вместе и больше
узнать о вкусах прославленных владельцев и способах приобретения произведений
искусства в XVIII веке.
Цикл расскажет о самых знаменитых коллекциях российских императоров и деятельности блестящих придворных елизаветинской и екатерининской эпох – князей Разумовских, Юсуповых, Шереметевых, Куракиных, Голицыных и Строгановых.
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