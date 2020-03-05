Московская сцена

2 апреля на российские экраны выходит фильм «Морские паразиты» - захватывающая история на грани научной фантастики и «морского хоррора» c весьма актуальным посылом и вопросами к зрителю.

Изучающая биологию и природные аномалии студентка Шеворн (Гермиона Корфилд из фильмов «Ржавый ручей», «Звёздные войны: Последние джедаи», «Мистер Холмс») отправляется проходить практику на рыболовецкое судно. Поездка обещает принести новые впечатления и богатый материал для научных исследований. Однако корабль под управлением капитана (Дугрей Скотт - известный по ролям в фильмах «Миссия невыполнима 2», «Энигма», «Большой куш») и его жены (Конни Нильсен – звезда фильмов «Чудо-Женщина», «Миссия на Марс», «Гладиатор») оказывается в «запретной зоне». Команде предстоит столкнуться с неизведанным и опасным морским чудовищем... Судьба всех находящихся на борту внезапно оказывается в руках студентки. Сумеет ли Шеворн что-то предпринять, прежде чем экипаж в полном составе отправится на тот свет?

Для режиссера фильма ирландки Нисы Хардиман, работающей на телевидении с конца 1980-х (в том числе над известными сериалами по комиксам «Джессика Джонс» и «Сверхлюди»), «Морские паразиты» — второй полный метр в игровом кино. Мировая премьера фильма прошла на кинофестивале в Торонто, картину благосклонно встретила критика, рецензии появились во многих крупных изданиях.

««Морские паразиты», безусловно, займут достойное место в ряду лучших хорроров на стыке жанров», - пишет «SOLZY at the Movies».

«THE HOLLYWOOD REPORTER» отмечает: «Режиссер фильма показала высокий уровень мастерства. «Морские паразиты» захватывают внимание зрителя с самого начала и не отпускают вплоть до финальной сцены, пока судно скользит по морской глади, насколько спокойной, что делается страшно…»

Суровые северные пейзажи и гипнотические подводные съемки, драматическая игра актеров и держащий в напряжении саундтрек позволяют рассказать не просто историю о команде, которая выживает на грани возможностей, но и задать вопросы о месте человека в мире природы и его праве переступить черту, когда на кону стоит его собственная жизнь и риск заразить опасным вирусом все человечество.

Россия станет первой страной, где фильм выйдет в кинотеатральный прокат. В США показы фильма начнутся 7 апреля, другие страны выпустят фильм в прокат позже.

Коротко о фильме:

год 2019

страна Ирландия, США, Великобритания, Швеция, Бельгия

режиссер Ниса Хардиман

сценарий Ниса Хардиман

продюсеры Брендан Маккарти, Джон МакДоннел, Шакед Беренсон

оператор Руаири О’Брайэн

композитор Кристоффер Франзен

художники Рэй Болл, Шэйн Макэнро, Маив Патерсон

монтаж Бэрри Моэн, Джулиан Ульрихс

жанр научная фантастика, ужасы

Трейлер https://youtu.be/twrzqCY4TQA

Кадры https://yadi.sk/d/RIBFHg57qc4gQg

Контакты:

PR Светлана Астрецова

Тел: 8 (903) 971-93-73, e-mail: astretsizm@gmail.com

.