Образование/Карьера

"По национальному проекту у нас задача войти в десятку стран мира по качеству школьного образования... Мы видим, что нужно делать акцент не только на работу с талантливыми детьми, что, безусловно, будет являться и является одним из приоритетов в работе министерства просвещения, но с детьми, которые испытывают трудности с обучением", - сообщил Кравцов, пишет РИА Новости.

В ходе заседания комитета по образованию, науки и культуры Совфеда он рассказал, что Рособрнадзор провел полный анализ по каждой школе и составил шкалу, где есть "зеленые", "желтые" и "красные" школы. Последним особенно требуется помощь из-за проблем с обучением.

Кроме того, министр просвещения поднимал вопрос об обязанностях школьников. В частности о том, должны ли дети убираться в классах и ходить на субботники.

Помимо этого, министр рассказал, что в рамках национального проекта «Образование» есть федеральный проект – «Патриотическое воспитание». Он заключается в том, чтобы школьники знали историю России, любили и уважали родителей, умели трудиться, бережно относились к природе и другое.

Напомним, что Сергей Кравцов вступил на должность министра просвещения 21 января. Ранее с 2013 года он занимал пост руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). На посту главы Минпросвещения он сменил Ольгу Васильеву, которая руководила ведомством с мая 2018 года.

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