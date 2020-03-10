Будем здоровы

Кроме того, рекомендуется использовать одноразовую медицинскую маску в общественных местах, меняя ее каждые 2-3 часа, и избегать близких контактов с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ, уточняется в сообщении.

В Роспотребнадзоре отметили, что необходимо также тщательно мыть руки, дезинфицировать гаджеты, пользоваться только индивидуальными предметами личной гигиены.

В ведомстве напомнили, что симптомами коронавирусной инфекции являются высокая температура, головная боль, слабость, кашель, затруднение дыхание, боли в мышцах, тошнота, рвота и диарея.

Специалисты Роспотребнадзора предупреждают, что симптомы вирусного заболевания схожи с проявлениями обычного гриппа. К явным признакам заболевания относятся высокая температура тела, головная боль, слабость, кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах, тошнота, рвота и диарея.

При подозрении на заражение вирусом следует остаться дома и вызвать врача, если наблюдается ухудшение самочувствия. Вместе с тем больным советуют минимизировать контакты со здоровыми людьми — особенно пожилого возраста — и с теми, у кого есть хронические заболевания. В помещении, в котором находится инфицированный, следует провести влажную уборку.

Накануне глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань предположил, что распространение заболевания будет происходить, как минимум до июня этого года.

«По прогнозу, эпидемия по всему миру продолжит распространяться по меньшей мере до июня. Упор в борьбе с коронавирусом в будущем может переместиться с экспорта [заболевания из Китая] на импорт», — считает Чжун Наньшань.

Вместе с тем ранее специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не смогли дать конкретных прогнозов по распространению этого заболевания по миру. Как отметил исполнительный директор организации Майкл Райан, распространение вируса продлится минимум несколько месяцев. Он считает, что эпидемию не удастся остановить до лета.

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