Московская сцена

Вместе с поклонниками группа будет оттачивать навыки тарабарского языка, произносить «звонкие смешные имена», дарить друг другу «тепло, и ласку, и уют», вспоминать бывших одноклассниц, восторгаться шедеврами ювелирного искусства, ориентироваться в темноте, идти на Восток и смеяться над собой.

Альбом «Хочу бодаться!» вышел в конце февраля 2020 и состоит из одиннадцати оригинальных треков (в том числе дуэта с группой 25/17 «Эротические сны») и двух ремиксов. Всего на песни из пластинки выпущено 7 клипов: «Самурай», «Эротические сны», «Лето в нашем гетто», «Самолёты-поезда», «Карамба Мамба», «Пушистый Гном» и «Хочу бодаться!». К выходу запланированы еще два. Релиз одного из них - на композицию Sexy - состоится в апреле.

Четырнадцатый альбом команды Максима Покровского уже доступен на всех цифровых платформах. Учите (если ещё не) новые песни, вспоминайте (если забыли) хиты, оттачивайте движения и вперед, в центр зала - исполнять гимн весне и вечной юности!

На разогреве легендарных «Ногу Свело!» сыграет молодая поп-рок группа The Timezz.

Начало: 20.00

Адрес: Орджоникидзе, 11, м.Ленинский проспект

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