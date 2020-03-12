Сейчас на МЦД-1 и МЦД-2 работает 58 станций, с 19 из них можно пересесть на метро, Московское центральное кольцо и радиальные направления железной дороги. В будущем с открытием новых станций на первых двух диаметрах количество пересадочных станций будет увеличено до 27.

"В 2020 году в Подмосковье после реконструкции откроется 6 станций МЦД: станция Опалиха – в марте, Новодачная, Нахабино, Подольск - в июне, станция Долгопрудная – в августе, Баковка - в декабре, - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, до конца года планируется докупить 180 вагонов для доукомплектования поездов "Иволга". Таким образом, будет создано свыше 300 тысяч пассажирских мест в сутки. Помимо того, в 2020 году планируется обустроить свыше 3,6 тысячи дополнительных машиномест у станций МЦД. Благоустройство станций также продолжится в течение года.

МЦД – проект реконструкции сквозных железнодорожных линий в Москве и Московской области и организации на них маршрутов пригородных электропоездов. К 2025 году планируется создать пять линий, связывающие подмосковные города беспересадочным железнодорожным сообщением через Москву. Движение по первым двум диаметрам открыли в ноябре 2019 года.

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