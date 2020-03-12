Будем здоровы

В Москве проходят лечение от коронавируса ещё пять человек. Все они в последние две недели посещали Италию. Напомним, что по указу мэра Москвы Сергея Собянина в Москве введён режим повышенной готовности для городских служб.

Мэр отметил, что невозможно полностью закрыть границы столицы (такие меры не предпринимаются ни в одной стране), нельзя также ограничить деятельность многочисленных организаций и учреждений. Но предотвратить распространение заболевания можно с помощью режима повышенной готовности для городских служб.

Теперь москвичи, вернувшиеся из стран, где были выявлены многочисленные случаи заражения вирусом COVID-19, по указу мэра обязаны сообщать о своём возвращении в Российскую Федерацию, о месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию на горячую линию г. Москвы 8(495)870-45-09. При появлении первых респираторных симптомов необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому, без посещения медицинских организаций.

Граждане, прибывшие из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании, а также других государств с неблагополучной ситуацией, должны обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в РФ. Этим людям выдадут больничный, но обяжут их не выходить из квартиры, даже если они будут прекрасно себя чувствовать.

Беспрецедентные меры по профилактике распространения вируса в Москве принимаются уже с конца января. Подготовлены штабы для пресечения распространения эпидемии. Роспотребнадзор опрашивает и проверяет всех граждан, вернувшихся из КНР и других стран, где выявлены случаи заболевания вирусом. Рейсы из Китая прибывают только в один терминал аэропорта Шереметьево. У всех пассажиров международных рейсов в аэропортах столицы измеряют температуру. Тех, у кого она повышена, приглашают для сдачи анализа.

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