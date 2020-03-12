Как уточнили в Госдуме, законопроект предлагает внести изменения в статьи Уголовного кодекса о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий, о фальсификации избирательных документов и итогов голосования, о незаконных манипуляциях с бюллетенями.

Документ предусматривает поправки в ст. 141, 142, 142.1, 142.2 УК. Законопроект распространяет их действие на общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, которое запланировано на 22 апреля. Эти статьи предусматривают наказание в виде штрафов, а также в виде лишения свободы (до четырёх лет).

Президент РФ Владимир Путин предложил изменить Конституцию 15 января. В среду, 11 марта, Госдума приняла поправки в Основной закон в третьем чтении. Всероссийское голосование – один из этапов принятия поправок. В бюллетенях будет один вопрос: «Согласны ли вы с предложенными изменениями в Конституцию?»

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